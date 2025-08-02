南投台十六線搶通 台鐵集集支線如期復駛

南投台16線集集段因大雨邊坡走山阻斷，經查邊坡為台鐵土地，公路局將與台鐵協調邊坡整治，避免大雨釀災。（民眾提供）

2025/08/02 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣連日大雨狂炸，台十六線集集段邊坡，前晚崩坍走山交通中斷，公路局南投工務段昨緊急搶通單線，惟崩坍範圍涉及台鐵集集支線隧道工程，南投縣長許淑華昨日前往會勘，確認鐵道未受影響，集集支線將如期於明年七月全面復駛。

南投工務段指出，昨清晨就派出機具搶修，先將大型石塊打除，再陸續清運掩蓋路面的土石，經過一個上午的搶修，已搶通台十六線靠溪側的雙線道，並以調撥車道方式維持雙向通行。

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至於靠山側的雙線道，因還有大量土石堆積，目前先維持省道雙向通行，並繼續清運土石，待邊坡穩定與路面搶通後，就會恢復雙向四線道通行。

工務段也說，此次道路受阻係因邊坡崩坍造成，經查邊坡為台鐵土地，後續將與台鐵協調邊坡治理，避免大雨釀災。

許淑華昨與立委游顥前往會勘時表示，由於崩坍未損害集集支線鐵道設施，集集火車站仍照預定時程在今年底復駛，至於水里、車埕火車站應也會照進度於明年七月通車。

另連日大雨，竹山鎮大鞍山區七月卅日有十五名茶工在茶區採茶，因溪水暴漲沖毀聯外便道，以致糧食用罄、受困茶廠，南投縣消防局前日派出十人運送物資，以拋繩槍橫越溪流架設繩索，再將物資橫渡運補，採茶工昨則趁雨勢趨緩、溪水消退，趕緊渡溪下山。

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