728豪雨 水林淹水350戶500公頃

728豪雨，導致水林鄉淹水面積約500公頃，低窪處淹水高度一度上看90公分。（水林鄉公所提供）

2025/08/02 05:30

單日總雨量逾400毫米 政院加碼補助 淹水50公分以上可領2.5萬

〔記者李文德／雲林報導〕七二八致災性豪雨導致雲林縣水林鄉部分村落淹水嚴重，日前行政院長卓榮泰宣布，淹水達五十公分以上救助金加碼兩萬元。水林鄉公所表示，盤點約三五○戶淹水，已有廿戶符合標準，呼籲淹水受災戶需在事發三十天內檢附相關資料到公所申辦。

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蔦松、松北和松西較嚴重

縣府水利處長許宏博表示，受到低氣壓和西南風影響，水林鄉因地勢較低、加上瞬間強降雨，雨水宣洩不及導致淹水，廿八日整天總雨量逾四百毫米，淹水面積約五百公頃，平均淹水時間十二至十四小時，最低漥處淹水高度近九十公分。

水林鄉代理鄉長張東凱表示，目前初步盤點以蔦松、松北、松西等村淹水較嚴重，約三五○戶住家淹水，現開放淹水救助金申請，凡淹水五十公分以上一般住戶可領縣府補助五千元，加上政院加碼兩萬元；低、中低收入戶則可領縣府補助五千元，加上政院加碼兩萬、賑災基金會提供一萬元。

公所提醒30天內申辦

公所社會課表示，初步評估有廿戶符合救助標準，呼籲尚未申請民眾需在三十天內檢附申請人印章及身分證，四至六張門牌、臥室、客廳、飯廳及連棟之廚房或浴廁淹水五十公分以上照片，三個月內水電費繳納證明及金融機構存摺封面影本等文件，到公所申請。

另，豪雨也造成北港鎮內淹水，縣府水利處長許宏博表示，主要因新街大排抽水站前蓄水池太小，來不及宣洩才造成淹水，現已規劃完成將擴增至一．四公頃，經費到位即可發包施工，完工後蓄水量體可增加約三、四倍，屆時可紓緩北港遇雨即淹問題。

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