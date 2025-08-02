丹娜絲重創台南 全台志工助重建

志工為住戶搭設帆布臨時遮蔽。（南市志願服務推廣中心提供）

2025/08/02 05:30

來自宜蘭、雲林、屏東 忍受高溫悶熱救災 中暑、遭竹蜂攻擊 也不缺席

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南溪北，家園重建的路漫長又艱辛，市府迅速啟動復原行動，也有來自各地的志工投入，不求掌聲，不計代價，默默走進每個需要的角落，成為災區最溫暖的力量。

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災後第一時間，市府發起志工招募，來自台南、台中、屏東、雲林等地志工響應。參與的台南志工阿祥說，夥伴們穿著不透氣的雨衣，在高溫與泥濘中勞動，幾乎每天都有人中暑，甚至遭竹蜂攻擊，大家仍堅守崗位，協助獨居長者清理家園。居民看到志工，總是一聲聲「辛苦了」、「謝謝你們」，溫暖著每位志工的心。

宜蘭王先生與台南有著特殊情感

來自宜蘭的王先生是最遠程的志工，曾在台南當兵的他，與這座城市有著特殊情感，這次特地南下住宿三天、救災四天。還有屏東的李姓公務員，自莫拉克風災起就投身救援，為了幫助更多人，自備小貨車與電鋸，長年巡迴全台，為災區奔走。他說：「這次台南受災這麼重，我不可能缺席！」

災後重建不易，特別是許多老人家即使天花板破損、床鋪淋濕，也不願接受安置離開熟悉的「家」。灣港照顧關懷協會不僅協助清理，也募捐卅張彈簧床，送往將軍、鹽水區的弱勢家庭，讓他們暫時安睡。

慈善協會協助清理也募捐彈簧床

災區許多六、七十年老屋年久失修，根本無法抵擋這次強風，屋頂半掀甚至全掀飛，連在地居民都說未碰過如此嚴重風災；專業修繕費用高昂，有戶阿公阿嬤撫養兩名孫子，僅為外覆鐵皮二手料修繕就要十八萬元，讓民間愛心募款壓力沉重。

阿祥說，一般家庭若有一定經濟能力，應自籌經費修繕，畢竟政府資源有限，救急救窮當務之急，「更重要的是，讓社會凝聚力量，每一份無聲的付出，都是災區重新站起來的支點。」

市府尋求資源 協助弱勢者修繕

南市府秘書長尤天厚表示，老屋受損情況不一，不乏居住者非屋主或產權糾葛，公部門難以直接介入。但對於經濟弱勢或特殊境遇者，市府會全力媒合慈善資源協助修繕。

丹娜絲颱風災後，各地志工投入援助。（南市志願服務推廣中心提供）

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