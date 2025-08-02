基隆21校長就職 2國小新任

2025/08/02 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府昨天舉行一一四學年度校長交接布達典禮，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有廿一位校長宣誓就職，場面隆重溫馨。邱佩琳表示，她的外公與父親曾擔任校長與主任，對校園充滿深厚情感。她期勉校長們發揮所長，深耕學校特色，推動品格教育與多元發展，讓學校成為孩子快樂學習、師生共同成長、家庭安心託付的地方。

基隆市共有廿一位校長接下聘書，其中，二位新任校長，分別是安樂國小陳建豪、成功國小洪毓琄；十三位連任校長分別為八斗高中許文璋、碇內國中張雁婷、武崙國中陳政暉、南榮國中尤四維、建德國小胡宗光、信義國小潘志煌、五堵國小李健銘、碇內國小黃正昆、中和國小賴麗雯、德和國小賴鴻吳、暖暖國小彭雪峯、仙洞國小江照男及中華國小詹麗娟；另外，有六位轉任校長，包括深美國小楊金芳、正濱國小陳怡君、深澳國小陳建文、堵南國小苗其志、華興國小莊智森及尚仁國小胡智強。

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邱佩琳感謝退休校長蕭玉盞、王佩蘭對教育長年貢獻。蕭玉盞春風化雨四十五年，致力本土教育與在地課程推動，榮獲多項教育部獎項。王佩蘭作育英才四十三年，投身英語與雙語教育，並榮獲一一二年資深優良教師獎，對基隆語言教育貢獻深遠。

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