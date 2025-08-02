北市久任優良校長 將頒紀念章、獎金

2025/08/02 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府昨日上午於松山工農舉行一一四學年度高中以下學校連任、轉任、新任校（園）長布達、宣誓及交接典禮，共四十八位校（園）長參加，包含高中職九位、國中八位、國小廿八位、幼兒園三位。台北市長蔣萬安也宣布，今年起將針對久任優良校長頒發紀念章、獎金，肯定他們的貢獻與成就。

蔣萬安表示，校（園）長這份工作是榮耀，更是責任，要率領全體師生不斷前進，也是為國家教育政策打下深厚基礎的工作者。而為激勵校長士氣，自一一四學年度起頒定「台北市市立各級學校特殊優良校（園）長獎勵要點」，凡擔任校（園）長職務滿四年、八年、十二年、十六年、廿年、廿四年且符合資格者，分別頒給紀念章及獎金，以表彰及肯定校（園）長的貢獻與成就。

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教育局介紹，一一四學年度北市有十九位新任校長就任，大直高中新任校長張麗萍，曾在北市服務廿餘年，過去六年在政大附中服務期間，運用國際交流活動及午休時間雙語廣播，營造雙語校園生活化的學習環境。

大理高中新任校長陳政翊，服務高、國中教職合計廿三年，並有六年完全中學歷練，行政與教學經驗豐富，擔任懷生國中校長期間，打造大安區第一所雙語教育國中；展望未來一一五學年度，大理高中將與北市大合併成立北市大附中。

社子國小新任校長羅宇玲，為創校一二三年來首位女性校長，將為這所孕育奧運金牌與世界棒球冠軍的百年老校，注入溫柔而堅定的新氣象。

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