北市啟明學校新校長 8成家長連署質疑適任性

時代力量與台北市立啟明學校學生家長召開記者會，質疑新任校長李昱昕的適任性。 （記者田裕華攝）

2025/08/02 05:30

〔記者甘孟霖、李文馨／台北報導〕時代力量昨天與台北市立啟明學校多位學生家長召開記者會，質疑新任校長李昱昕涉有多項爭議，如曾隱匿校內兒虐等，該校有八成家長向遴選委員會陳情，質疑李昱昕的適任性。但教育局回應，校長的遴選背景與作業程序等，皆秉持依法行政、專業公正，以獨立校長遴選委員會嚴謹辦理遴選作業。

陳情隱匿兒虐、併班爭議 最後同額遴選

時代力量黨主席王婉諭昨於記者會表示，七月中旬接到家長陳情，得知李昱昕過去曾涉隱匿兒虐、知情不報，且在接手校務期間，做出「音樂班導師不由音樂教師擔任」及「將綜合職能班與保健按摩科併班」等爭議決策，再加上遴選程序原有四位候選人，過程中卻被勸退或遭黑函逼退，最終僅剩李一人同額遴選，呼籲台北市教育局公開說明。

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她說，今年五月，家長多次陳情未果，五天內便蒐集到高達六十四位家長連署，佔了全校學生家長八成，向遴選委員會提出陳情。

前家長會會長、現任輔導會長陳小姐說，音樂班由非專業老師帶領、綜合職能班與保健按摩科併班等重大的改變，校方都未與家長直接溝通，而是透過其他老師傳話；遴選過程中有校外力量介入的傳聞，以及候選人從四位變成一位的奇怪現象，讓家長們充滿了不安和恐懼，盼教育局聽見家長的聲音。

教育局︰依法行政 遴選會嚴謹辦理

教育局回應，於校長遴選期間接獲陳情後，即進行全案事實釐清，相關陳情事件資訊也依程序向遴選委員會說明，遴選會就候選人資格、背景及外界關切事項進行審視與充分討論，最終依事證與法定程序投票決議。

關於指控校長隱匿不當對待事件，前主管機關調查，當時李昱昕擔任教務主任，非負責校安通報業務主管，且已口頭轉知學務人員。至於記者會上質疑其他校長候選人遭勸退，教育局表示，除家長連署書外並無具體實證資料。教育局表示，將持續督導學校妥善銜接與溝通，兼顧人力資源配置與學生學習需求，確保學生學習權益與校園運作穩定發展。

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