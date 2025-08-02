疑外燴飯卷出包 台大營隊6人就醫

2025/08/02 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台大流行音樂歌唱社舉辦之五天四夜「第十一屆台大流行音樂歌唱營」，在校園內發生疑似食物中毒事件，共有一百六十名全國高中職學生參與，其中有十八名學生前日晚間食用營隊訂購的外燴飯卷後，產生噁心、嘔吐等身體不適症狀，目前累積就醫人數達六名，就醫後已返家休息。台北市衛生局於七月卅一日陸續接獲醫院通報後，依食安法立即要求供餐業者暫停作業、停止供應餐點。記者問台大校方目前最新進度，校方回應，「這兩日新聞都寫了，狀況與七月卅一日狀況一樣，沒有任何改變。」營隊至截稿前未回覆記者私訊。

北市府要求業者停止供餐

衛生局表示，台北市衛生局已於七月卅一日晚間立即至營隊現場採集食餘檢體兩件送驗，並於昨日上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，檢驗結果將於兩週後出爐。

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檢驗結果兩週後出爐

衛生局提醒，夏季應特別留意食品安全，防範食品中毒。製作餐食或享用美食時，應注意食材包裝完整、妥善保存於冷藏、冷凍或熱藏溫度，並避免生熟食交叉污染。民眾若外食後出現嘔吐、腹瀉、腹痛等不適症狀，應立即就醫，由醫師評估診斷情形向衛生局通報。

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