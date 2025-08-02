柯市府修法 葉林傳涉營賭博電玩變合法

歷任北市長管理電子遊戲業者政策

2025/08/02 05:30

增列「溯及豁免條款」 黃國昌曾指控葉濫用職權開後門

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會副議長葉林傳涉利用人頭幕後經營「欣欣電子遊藝場」，甚至疑利用退回台北市政府商業處所提「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案方式護航自家遊藝場可就地合法。回顧台北市歷任市長對電子遊戲業管理，陳水扁雷厲風行大力掃蕩賭博電玩，在北市近乎絕跡；郝龍斌時期制定「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」，要求需距離學校一千公尺以上，限制較中央法規更嚴；但二○一六年柯文哲時期，卻配合修正自治條例，增列「溯及豁免條款」，促使葉林傳所營電子遊藝場可以限制級機台營業就地合法，而當時配合修法的正是配合處理京華城案的前產業發展局長林崇傑。

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二○二○年間，剛卸任時代力量立委的現任民眾黨主席黃國昌推出「國昌調查局」影片，指控葉濫用職權，透過修法開後門，讓自家非法電子遊藝場變為合法；當時的台北市長柯文哲還被媒體問到語塞。沒想到五年後物是人非，黃國昌接棒柯文哲成為民眾黨主席。

陳水扁掃蕩斷水電 郝龍斌制定嚴格法規

回顧歷任市長管理電玩業，陳水扁上任初期，戮力打擊限制級（賭博性）電玩，掃蕩大型電玩不手軟，只要不符北市土管條例業者，就直接斷水電強制執行，限制級電玩幾乎都被趕出台北市，轉往新北市。

二○一一年郝龍斌市府時期，制定「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」，明定限制級電玩應臨接寬度三十公尺以上道路，並應距離幼稚園、國民中、小學、高中、職校、醫院、圖書館一千公尺以上，讓管理電子遊戲業有法源依據，且距離限制相較中央法規五十公尺更加嚴格。

二○一六年十二月，柯文哲擔任市長後，市議會法規委員會審查修正「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案，時任商業處長蔡宗雄說明修法理由，是原申請者必須為遊樂園業者或百貨公司、購物中心等代表人、負責人，資本額為一億元以上才有資格提出，但近來如AR、VR各項軟體、動漫電玩等中小型企業也都在進行遊戲產業發展，希望修法放寬申請人門檻限制，即營業場所將不受資本額一億元之限制，只針對營業場所設限，而不是申請人財務狀況設限。

柯市府產發局長︰參考外縣市 規範較寬鬆

議員李傅中武在會中另外提出，在二○一一年該自治條例施行前合法設立的業者，向商業處申請變更電子遊戲場所營業級別證，但因較嚴格的自治條例被駁回，監察院也認為損及人民權益；他認為應保障這類業者權益，不受自治條例規範限制。希望讓二○一一年以前合法的業者，在該自治條例施行後，雖不符距離學校一千公尺以上規範，也可就地合法。

時任產發局長林崇傑也在審查會中表達支持李傅中武提案，甚至協助提出支持的理由，林崇傑指出參考花蓮縣、台中市的作法，規範都較寬鬆，只要是修正之前符合規範的都予核准。

最終，該自治條例增列第十條，即在自治條例二○一一年制定公布施行前，曾提出電子遊戲場業營業級別證申請，其申請書所載營業場所於申請時土地分區、建物使用皆符合電子遊戲場業使用，被市府因自治條例否決者，可於二○一七年修正施行後六個月內再次提出同一申請，不受第四條規定（距離）限制。

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