反黑箱課綱青年 控區桂芝杯葛課審會學生代表名單

反課綱運動10週年晚會1日在教育部前舉行，現場展示反課綱行動攝影作品。（記者廖振輝攝）

2025/08/02 05:30

反黑箱課綱十週年

〔記者林曉雲、甘孟霖／台北報導〕十年前，前總統馬英九政府強推大中國課綱，引爆全國高中生強力抗爭，成為台灣史上最年輕的學運。反黑箱課綱今年十週年，昨晚冒雨重返教育部前辦晚會。當年徒步環島反課綱的許冠澤驚爆指，第三屆課審會學生等非政府代表委員人事審查遭到國民黨杯葛，抨擊十年後的現在仍有特定勢力把持和阻擋課綱多元。教育部證實，審查委員決議要求提出三倍的課審委員名單供審查。

否認杯葛 區桂芝：教育部備選名單不足

區桂芝昨否認杯葛，純粹是教育部提的備選名單不足。教育部昨晚說明，第三屆課審委員預計新聘十八名非政府代表，包括四名學生代表，但審查委員決議，要求重新提出預計聘任課審會委員人數之三倍（約五十四人），再送審查會進行審查，將補備選名單。

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許冠澤：仍有特定勢力阻擋課綱多元

許冠澤指出，十年前反黑箱課綱運動最大成果之一，就是課審會史無前例納入學生代表，前兩屆運作相當順利，也反映台灣多元教育及雙向溝通成果。遺憾的是，國民黨本屆推薦的審查委員代表，不少是急統、親中立場的委員，更諷刺的是，就在反課綱十週年這天，因親中委員杯葛，未能通過非政府代表課審委員人事資格審查。

區桂芝曾大言不慚說「台灣人就是中國人、要做堂堂正正的中國人」，近期更發表「中國可以來保護台灣」等爭議言論。許冠澤指出，台灣作為一個主權獨立的國家，不管是什麼政黨意識形態，都應保護台灣主權，區桂芝擔任審查委員會委員，結果就是杯葛課審會委員的資格審查。

許冠澤呼籲國民黨應該懸崖勒馬、檢討所提名的審查委員名單，盡快讓課審會新任委員資格審查通過。

區桂芝昨受訪表示，先前沒有擔任過審查委員，因為好奇審查會如何運作，接獲邀請後一口答應，想看看這些將來修課綱的委員們來自哪裡？又是什麼專業、背景？她透露，前天開會後，有要求教育部提出更多元人選，讓委員有多一些選擇。

區桂芝也說，只要一○八課綱的大架構不變，都難以撼動，以國文教學部分，她看不出有可以改變的部分，這是課綱根本性問題。

10年前高中生反黑箱課綱核心成員廖崇倫（左起）、許冠澤、蕭任佑，再度挺身而出，籌辦反課綱10週年活動，昨晚重返教育部前，訴求社會大眾應共同拒絕中國教育統戰。（記者廖振輝攝）

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