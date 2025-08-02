官我什麼事》加熱菸有條件放行 吳昭軍：現實因素納考量

前國健署署長吳昭軍（記者于安亭攝）

2025/08/02 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署日前宣布兩家業者、共十四品項的加熱菸品通過健康風險評估，各界反應兩極。前國健署署長吳昭軍接受本報「官我什麼事」專訪時強調，這次經過兩屆委員、約六十次會議、兩年多的審查才得出結果，國健署的立場始終認為無菸是最好的，但有些人就是需要，需把現實因素納入考量。

重申國健署「無菸最好」立場

吳昭軍指出，僅有美國、台灣對加熱菸採取「先審查後上市」的管理作為，與其他國家管理方式相比已是嚴管，這次審查結果並不是突然發生，國健署依法籌組委員會、訂立審查辦法，第一屆委員將屆滿時，委員仍認為現有資料難以形成共識，因此由第二屆委員繼續審議，才給出最後結論，國健署也尊重專業委員的意見，依法行政。

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將有效管理 保護年輕族群

吳昭軍強調，國健署對菸品的立場始終沒變，「無菸是最好的，但事與願違，有人就是需要」，國健署絕對不希望大家抽菸，但現實有很多因素需要納入考量，審慎評估如何才能有效管理、保護年輕族群。

此外，我國今年起擴大實施五癌篩檢，吳昭軍指出，今年截至七月中，篩檢量已達到三八○萬人次，較去年同期增加約七十萬人次，應可達到年篩檢量六七○萬人次的目標，另今年國健署於十七縣市舉辦胃癌篩檢試辦計畫，明年會正式進入六癌篩檢，並已請消化性醫學會評估高風險族群，未來將進一步採取「精準式篩檢」，協助高風險民眾揪出病灶。

另吳昭軍提到，他以國健署長一職退休，人生能有這樣的過程，他心存感恩與感激，他想得到、要做的事情都已經做了，人生沒什麼好遺憾，相信接任署長職位的成大醫院小兒部醫師沈靜芬，可以讓國健署相關業務更順利推展。

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