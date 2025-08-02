彰化芬園馬路崩塌 三合院前驚現10層樓高「大峽谷」

彰化縣芬園鄉同安村一處三合院，昨日因連日暴雨土石流失，院前馬路突然崩塌到山谷下方，深達10層樓高度，令人怵目驚心。（記者湯世名攝）

2025/08/02 05:30

〔記者湯世名、翁聿煌、林志怡／綜合報導〕連日暴雨，彰化縣芬園鄉同安村一處面對山谷的三合院，昨日因土石流失，院前馬路突然崩塌到山谷下方，深達十層樓高度，前往關心的村長林子瓏直呼生死一線間，差點嚇破膽；住戶說幾十年來沒遇過這種災情，只能暫時安置他處。

住戶表示，昨天清晨六點左右，三合院外的馬路突然傳出聲響，發現有少量土石掉落，驚覺不對勁，趕緊開車載著一家三口離開；同安村長林子瓏則說，接獲通報後騎機車前往關心，機車停在附近，才剛準備走到三合院，院前的馬路竟瞬間從他眼前消失，整塊崩塌到山谷下方，「再早三十秒鐘，絕對會跟著馬路崩到山谷底下，鐵定沒命！」

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彰化縣消防局派員到場勘察，拉起封鎖線嚴禁人員進出；住戶回到家園憂心忡忡說，已住了幾十年，去年曾出現小幅度的土石流失，沒想到這次竟然整個馬路崩塌，還好人平安。

鶯歌搶修 台電人員觸電送醫不治

而台電施工又發生憾事，昨天下午承包商在新北市鶯歌區作業時突遇強降雨，張姓工程人員在電桿上疑不慎觸電，當場失去意識懸掛半空中，消防人員抵達將人救下緊急送醫，仍宣告不治。台電表示，深感遺憾，會全力協助家屬處理後事，事故原因待調查。

日前颱風嚴重損壞中南部地區通訊，國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲指出，基地台雖經搶修恢復服務，但有五十餘處是以臨時工法架設，因高度不足、訊號涵蓋情況不佳。NCC與三大電信業者溝通啟動訊號漫遊服務，台南地區方面，台灣大哥大、遠傳等已經完成漫遊協議，下週三前可以啟動，中華電信還有技術細節協商；另中部地區還在評估應對作為。

彰化縣芬園鄉同安村一處三合院，昨日因連日暴雨土石流失，院前馬路突然崩塌到山谷下方，深達十層樓高度，怵目驚心。（記者湯世名攝）

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