白鹿颱風最快今生成 苗栗以南防豪雨

台20線南橫公路一家5口墜谷案，救難人員持續徒手在谷地裡搜索失蹤的李家4口，昨日上午持續挖掘，再尋獲墜谷車輛輪胎，以及部分遺骸。（民眾提供）

2025/08/02 05:30

西半部豪雨恐下到下週一 估5日才好轉

〔記者林志怡、黃佳琳、蘇永耀、鍾麗華、陳政宇、蔡昀容、葛祐豪／綜合報導〕近期台灣受西南氣流影響，中南部地區大雨不斷，南橫公路柔腸寸斷，寶來溫泉區列土石流紅色警戒，中央氣象署指出，昨天西南氣流減弱為西南風，中南部雨勢趨緩，但目前琉球附近海面有熱帶性低氣壓生成，最快今天增強為白鹿颱風，對台無直接影響，但西南風再度增強，各地天氣不穩定，下週二後天氣才會逐漸好轉。

列土石流紅色警戒

寶來溫泉區強制淨空至5日

中央氣象署指出，受西南氣流影響，週一至週四嘉義以南地區累積雨量多超過一千毫米，高雄山區更達一六○○毫米以上，公路總局統計，南橫公路台廿線樂樂段路基缺口四十公尺，搶修後昨日中午恢復單向通行；台廿線草水路段路基無預警流失，缺口約卅公尺，昨日搶通；台廿線東莊鋼便橋因土石流造成河道淤積封閉，桃源復興三里仍處孤島狀態。

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高雄市府已下令寶來溫泉大街所有商家和住戶強制淨空至五日，違者開罰廿五萬元。寶來里長沈振揚指出，部分里民自行前往其他地方依親，或到寶來溫泉山莊收容。

南橫五口墜谷案 再尋獲部分遺骸

南橫一家五口墜谷搜救部分，救難人員前天找到李家十七歲大女兒的遺體後，昨天再投入人力及無人機執行搜救，但下午四點後搜救又因大雨中斷，目前依靠人力徒手挖到浮腫的腳掌及髖骨，但無法辨別身分，墜谷的汽車因變型嚴重又被大石壓住，只挖出二分之一體積，尚未發現失蹤者。

氣象預報員朱美霖提醒，今明兩日苗栗以南地區有顯著降雨，北部地區為整日有不定時降雨天氣，宜花以午後雷陣雨為主，下週一西半部地區陸續有雨，且嘉義以南有大雨或豪雨以上，民眾要注意短延時強降雨及長延時累積雨量帶來的影響。

政院加碼補助修繕尾款2萬 雲嘉南適用

為鼓勵受災縣市有房屋修繕需求家戶儘速進行修繕，行政院再加碼提出方案，昨於指揮所會議，先針對台南市，訂出八月十七日前完成簽約者，將補助兩萬元修繕尾款費用。昨日會議嘉義縣政府亦有出席，指揮所後續安排於八月五日赴嘉義縣，與嘉義縣政府、嘉義市政府及雲林縣政府一同召開會議，比照台南市模式推動災後修繕作業。

正副總統、卓揆捐1月所得賑災

另，總統賴清德、副總統蕭美琴以及行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱等，將分別捐出一個月所得至衛福部賑災基金會專戶。

今天達停班停課標準區域為嘉義縣竹崎、梅山、番路、大埔、阿里山等五鄉；高雄市六龜、甲仙、杉林、那瑪夏、美濃、茂林、桃源等七區；屏東縣三地門、霧臺、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹等八鄉。

高雄山區連日豪雨造成多處聯外道路中斷。公路局表示，目前台20線拉芙蘭至梅山口路段仍有多處坍方、零星落石，考量通行安全及風險，建議用路人暫時不要通行。（公路局提供）

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