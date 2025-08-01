竹北25處停車場 夜間半價優惠

2025/08/01 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北人的「小確幸」！為減輕市民夜間停車負擔，新竹縣竹北市公所宣布從今天（八月一日）開始，所轄廿五處停車場試辦「竹北Overnight星光計劃」，每日晚上九點至翌日上午七點，每小時收費十元，停滿十小時最高一百元，相較現行每小時廿元的費率，相當於半價優惠。

目前竹北市內停車場分別由市公所、縣府及私人業者管理，經常讓民眾感到混淆。市公所提醒，「竹北Overnight星光計劃」僅由竹北市公所管理、設有藍線光繳費亭的廿五處停車場試辦。

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竹北市長鄭朝方表示，隨著住宅建案密集開發、生活圈不斷擴大，停車空間需求日益增加，尤其在社區、公園、商圈與交通節點周邊，夜間停車常成為市民生活中的一大難題。為此，公所全面盤點轄內停車資源，試辦「竹北Overnight星光計劃」，晚上九點至翌日上午七點皆為半價一小時十元，等同優惠十個小時。

市公所推動停車場E化，導入智慧車牌辨識系統，並新增多元支付選項，這次推出夜間停車半價優惠，期貼近民眾停車的需求，後續也會做滾動式修正，持續活化停車資源及強化服務功能。

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