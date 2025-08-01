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    竹市驚見汞稻 8千公斤稻穀銷毀

    新竹市驚爆汞稻穀污染，環保局與產發處已收割剷除稻穀，將受污染的稻穀送焚化爐銷毀，並續追查污染人。（記者洪美秀攝）

    新竹市驚爆汞稻穀污染，環保局與產發處已收割剷除稻穀，將受污染的稻穀送焚化爐銷毀，並續追查污染人。（記者洪美秀攝）

    2025/08/01 05:30

    3塊農地共近2千坪列管 議員抨擊市府「蓋牌」 要求公開資訊

    〔記者洪美秀、黃宜靜／綜合報導〕新竹市近期驚傳有汞稻作，面積達近兩千坪，粗估需銷毀近八千公斤稻穀，市府環保局昨已與農政單位全數剷除銷毀送焚化爐，受污染的稻穀未流入市面。

    受污染稻穀未流入市面 依法補償農民

    市議員曾資程指出，稻田遭汞污染已發生超過十天，但環保局及產發處直到他揭露都未公開資訊、保障農民、守護食安，抨擊市府重蹈花生醬黃麴毒素已驗出超標的蓋牌心態，未即刻對市民提出警示，要求市府公開資訊並追查污染源，並公佈稻穀銷毀及後續對農民稻作補償的配套措施。

    農民憂污染擴大、地下水源受波及

    曾資程說，發生農地疑遭汞污染重大事件，已引起農民恐慌與居民關注，據掌握受汞污染的稻田有三塊農地、總面積約一千九百多坪，其中一期稻作粗估約八千公斤，農民接獲通知都很惶恐，擔憂污染範圍擴大、地下水源受波及，更擔憂未來整治費用。

    水圳底泥監測發現 農地整治並追污染人

    環保局指出，在執行年度水圳底泥監測時，發現九甲埔幹線十支線底泥汞超過土壤管制標準，經查有三筆地號有種植稻作，便即刻採樣、通知農政單位檢測。後經農地土壤檢測結果確認汞測值超過管制標準，昨已會同農政單位剷除銷毀稻作，並送竹市焚化爐銷毀，未流入供應鏈，且公告列管並強制停止耕種，後續將進行污染整治，並追蹤可能污染行為人及污染土地關係人。

    產發處表示，該農地檢測依農作物重金屬等污染監測管制作業程序辦理，經農糧署通知，水稻汞污染超標，已聯繫代耕業者、地主、機具廠商剷除，針對受污染銷毀的農作物，已依規補償農民。

    環境部環境管理署表示，昨日已派員前往農地現場，協助市府完成作物全數剷除銷毀，阻絕污染擴散，同時協助市府辦理農地公告列管、禁止耕作食用作物與土壤改善及污染溯源；至於作物剷除銷毀、停耕期間短期生活照顧及農地污染改善等相關費用，將由環境部土壤及地下水污染整治基金暫行支應，照顧農民生計。一旦追查到污染行為人，立即向污染行為人求償。

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