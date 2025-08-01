大園菓林市地重劃 完工通車

「大園區菓林市地重劃工程」已完工。（記者周敏鴻攝）

2025/08/01 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥資十七億七千餘萬元辦理「大園區菓林市地重劃工程」，將原本畸零不整的土地重新配置為住宅區、商業區與道路、學校、停車場、綠地、兒童遊樂場用地等，重劃面積達四十二．七五公頃，已經完工，區內所有道路今天中午前開放通車，可望帶動菓林地區的發展。

菓林地區昔因土地多畸零、公共設施不足，居民生活品質不理想，市府配合桃園航空城、捷運等建設，辦理市地重劃案，範圍涵蓋竹圍段崁下小段、拔子林小段部分土地，介於大園區三民路二段、坑菓路、菓林路間，工程規劃主軸是「飛機下的幸福城市」；市長張善政昨主持完工通車典禮，他說，工程歷經四年半完工，是全新生活圈的誕生。

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菓林市地重劃由市府地政局規劃、新建工程處施工，包括新闢道路總長九六六七公尺、新建一座橋梁，設置五處綠地、五處兒童遊樂場與兩處停車場等，並有三座滯洪池，同步建置污水分支管、共同管道、自來水管線與排水箱涵等系統，以強化區域排水功能與基礎設施，另設三九三盞路燈、五處行人庇護島、六處雙色溫路口等，提升交通安全與便利性。

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