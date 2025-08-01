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    桃園主場棒球展 追星、玩互動體驗

    桃園市中原文創園區辦《桃園主場—2025棒球主題展》，樂天女孩啦啦隊應援宣傳。（記者黃政嘉攝）

    桃園市中原文創園區辦《桃園主場—2025棒球主題展》，樂天女孩啦啦隊應援宣傳。（記者黃政嘉攝）

    2025/08/01 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中原文創園區昨至九月七日舉辦「桃園主場—二○二五棒球主題展」，分桃園三級棒球、樂天桃猿「我猿主場」雙主場，展出龜山國小出征亞太區少棒賽的簽名球具、新明國中與平鎮高中的冠軍旗、桃猿隊球星背板介紹、十二強簽名球衣與簽名球及球場啦啦隊全猿應援演變史，一次看盡桃市棒球榮光。

    桃園棒球教父張滄彬、樂天桃猿領隊牧野幸輝昨參觀「我猿主場」，入口見巨幅桃猿球場看板與球星圖牆，彷彿置身主場，直呼「厲害」，張也在桃猿隊球星參賽十二強專區，向牧野幸輝介紹到台灣隊總教練曾豪駒簽名球衣。

    策展人陸銘澤曾說，棒球基本上是家的概念，全壘打英文為Home Run，本壘就是Home，展題「主場」代表一種歸屬感、向心力。

    園區總監游冉琪表示，展場外設「匯擊」互動裝置藝術，由壓克力切割組合而成的棒球，下方有球棒支撐，藉燈光照射呈現打擊一瞬的圖像，讓大眾藉多元面向瞭解桃市棒球。

    展出亮點還有第一屆世界棒球經典賽中華隊的實戰球衣、二○一三年中華對荷蘭經典賽的壘包文物，另有主播模擬台、MVP頒獎區、投球及打擊等互動體驗區。

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