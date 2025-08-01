家暴發監 頭份代表會副主席恐被解職

2025/08/01 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市民代表會副主席張家榮，因家暴傷害等案，被苗栗地院判刑拘役一○五日及應執行八個月有期徒刑確定，皆得易科罰金。但苗栗地檢署審酌張男身為公眾人物，多次家暴，甚至曾在警察面前動手，認為若不入監難收矯正之效，否准易科罰金，將他發監執行。張男不服，聲明異議，被法院駁回；依《地方制度法》恐面臨解除代表職權。

《地方制度法》規定，鄉鎮市民代表受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動者，由縣府解除其職務。苗縣府民政處表示，張還可抗告，將待法院最終裁定結果，再依法辦理。若法院最終裁定維持檢方裁量，依法辦理解職，本屆代表任期已過半、該選區代表缺額未達半數，不用遞補，惟代表會將重選副主席。

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張家榮於七月十六日執行報到日赴苗栗地檢署欲繳罰金，被檢察官拒絕，理由是他身為民意代表公眾人物，多次家暴，甚有在警察面前犯行，公然藐視法律，若不入監難收矯正之效，當天將他發監執行。

張向法院聲明異議，主張檢察官未給充分說明機會，也未提供發監憑據，剝奪程序保障。且他身為民代肩負服務鄉里重責，其行為僅侵害告訴人個人權益，對社會秩序影響甚微，並已知錯悔改，請求法院准許易科罰金。

法官調查，否准易科罰金是檢察官依法行使職權，無違法或裁量瑕疵，駁回張的聲明異議。

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