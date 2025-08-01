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    首頁　>　生活

    全運會10月在雲林 田徑場先「壓力測試」

    2025/08/01 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕二○二五全國運動會在雲林將於十月十八至廿三日登場，縣府斥逾廿億元在虎尾高鐵特定區打造「雲林縣立田徑場」上月竣工，縣府透過全縣運動會進行「壓力測試」，包括昨晚開幕典禮及今日起連續三天比賽，都比照全運會規模，昨晚開幕吸引上萬人風雨無阻參與，場面熱鬧壯觀。

    雲林縣長張麗善昨率縣府團隊一同開啟縣運會序幕，先由「雲林上場有夠讚三部曲」開場演出，全運會大會吉祥物「雲寶弟」與「雲寶妹」帶著全場觀眾一起熱情起舞，最後以煙火秀為新田徑場啟用揭開序幕。

    張麗善指出，雲林縣立田徑場歷經六百天完成，占地超過九公頃，此次縣運會邀請縣內運動好手及民眾一同入場「壓力測試」，如有任何問題民眾可提出意見，讓工程團隊能夠在兩個月時間改善。

    教育處長邱孝文說，此次縣運會將提供回饋平台，民眾可掃描QR code填上意見，針對無法立即排除狀況統一彙整並改進。

    另因應全運會卅五項賽事，有廿六項在縣內舉辦，縣府向體育署申請約一億元整修十八處場館整修。邱孝文說，目前已剩五處工程中，預計八月可完成。

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