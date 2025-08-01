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    台南農損 現金救助申請延至8日

    台南農漁畜牧業接連遭到颱風及豪雨重創，農業部政務次長胡忠一（中）與農糧署長姚士源（左）等人，南下與農漁民座談。（記者劉婉君攝）

    台南農漁畜牧業接連遭到颱風及豪雨重創，農業部政務次長胡忠一（中）與農糧署長姚士源（左）等人，南下與農漁民座談。（記者劉婉君攝）

    2025/08/01 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風及接連的豪大雨重創台南，截至七月廿八日止，農漁畜牧業申請天然災害救助金額已逾十七億二七三九萬元，居全國之冠。○七二八豪雨後，公告現金救助品項除原本的二一三項，再新增後壁區及六甲區的雞（全品項），申請期限也延至八月八日。至於溫網室修繕補助方案，預計近日公告。

    農業部政務次長胡忠一率領農業部、農糧署等相關單位，昨應立法院經濟委員會及立委陳亭妃之邀，南下與農漁民座談，並說明最新的農業災損救助及產業協助措施。會中農漁民反映包括風災後網路訊息很多，農漁民無所適從，政府政策又一直變動，希望相關政策的公布方式能讓年長的農民也可方便掌握；水稻育苗業者希望協助處理數量龐大的受損育苗盤，並協請農田水利署保持水路暢通，讓耕耘機有水可以下田作業；爭取溫網室修繕補助、重新檢討現行文旦天然災害現金救助金額等。

    農糧署長姚士源表示，目前對溫網室損壞嚴重者，拆除重建補助八十％，而對於受害面積比較小，如次要結構壞掉、歪掉等，研擬修繕最高補助造價三分之一，相關方案最近就會公告。文旦天然災害現金救助部分，年底會進行滾動式檢討，但今年並不適用。

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