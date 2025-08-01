沿海、後壁淹水 台南治水短缺385億

阿里山區降雨驚人，曾文水庫今年首見洩洪等級的放水量。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/01 05:30

經費僅大台北的1/4 市府：以有限4百多億 發揮最大成效

淹水面積已較莫拉克時大幅減少

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕丹娜絲颱風及○七二八西南氣流豪雨事件，造成台南沿海及後壁等地淹水，網友也在社群媒體嘲諷及攻擊台南治水未發揮功效。台南水利局昨天召開記者會澄清，強調台南淹水面積已從二○○九年莫拉克颱風的五萬五千公頃，減少至去年凱米颱風的三百三十五公頃，淹水面積大幅減少。

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北市防洪頻率200年 台南僅10年

另外，南市水利局也比較台北和台南的治水經費，在面積同為二千多平方公里的情況下，大台北地區於一九八二年起就投入了一千八百億元，而且是二百年防洪頻率；而台南自二○○六年起迄今已投入四百一十五億元，尚短缺三百八十五億，治水防洪頻率為十年。

南市府發言人田玲瑚表示，從治水經費的投入，顯示政府的治水資源南北差異之大，台南只約大台北經費的四分之一，如果加計通膨，經費差異更大，網友以此攻擊台南治水未發揮成效，非常不公平。

南市水利局長邱忠川說，這次白河後壁地區一天的降雨量約四二五毫米，等於一天就降下台南一整年的四分之一雨量，而且後壁的菁寮排水整治尚未完成，日前市長黃偉哲已向南下勘災的行政院長卓榮泰爭取到三．五億元的短期治水經費，水利局先進行設計、發包，希望可以在明年汛期前完工，而中長期還需十四億元，這需時三年才能完成。

卓揆勘災 市長已爭取到3.5億短期經費

水利局專委楊津豪簡報指出，台南位處台江內海與倒風內海舊址，自古地勢低平，排水不易。估算全面完成區域排水整治需約八百億元經費。目前台南已投入前期「易淹水改善計畫」及「流域綜合治理計畫」經費，加上正在推動的「前瞻水環境計畫」經費，累計執行四百十五億元，尚短缺三百八十五億元，治水經費明顯不足。

邱忠川表示，台南以有限的資源進行治水，讓治水發揮最大的成效，像永康「崑山水上樂園」等過去的明星淹水區均已除名，顯示治水的成效。

此外，台南、嘉義山區持續降下豪大雨，曾文水庫集水區二十四小時累積降雨量突破四百毫米，經濟部水利署南區水資源分署啟動調節性放水，每秒放流量高達二一五○噸，三十一日下午三時起調整每秒放水量約為二七○○噸，創今年新高。曾文溪下游高灘地農作損失嚴重，黃偉哲表示，將依循農業天然災害救助通報程序，全力協助農民爭取相關救助。

南市水利局長邱忠川（右）召開記者會，強調治水經費的投入一定有效，從台南淹水面積大幅減少，可以看出治水的成效。（記者蔡文居攝）

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