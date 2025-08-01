台中闢「機場快捷公車」 30分鐘就到

中市新增機場往返台中捷運快捷路線，目前全線僅5站，民眾往返更便利。（市府提供）

2025/08/01 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際機場航線與旅客人數持續成長，台中市政府交通局特別開闢「機場快捷公車」，五五五路「台中國際機場—捷運文華高中站—台中國際機場」，昨天起試營運，目前全線僅五站，最快只要三十分鐘即抵達機場，車內更裝有大型行李置物架，讓旅客可快速、便利往返機場至台中市區。

新通車的機場快捷線目前為試營運，這段期間全線僅規劃五站，從文華高中捷運站到機場，只停市政府，新光遠百站，黎明路中科路口（國際會展中心前），從機場返回文華高中則是直達，但九月開始，返程增停綠美圖，去程則沒有，明年往返則都會停在水湳轉運中心。

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交通局長葉昭甫表示，目前機場接駁捷運的公車，已有一五六、三○二、五○○等三條路線串聯捷運站，但皆是市區公車，昨天起再加入「台中國際機場—捷運文華高中站—台中國際機場」機場快捷路線後，不但快速，且串聯機場與捷運的路線將達到四條。

此一快捷公車發車班次在下午時段加密班次，並分二階段服務，第一階段為七月三十一日至八月三日，提供每日十車次服務，八月四日起增至二十車次。

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