台中車禍傷亡、兒童死傷數 居各縣市最高

2025/08/01 05:30

交通部推4年400億改善 審計部點名成效不佳

〔記者吳亮儀、蘇金鳳／綜合報導〕台中市行人被車輛撞死、撞傷的人數歷年居冠，遭批評是「行人地獄」之都。審計部最新決算報告指出，交通部推出四年四百億元改善行人安全，但去年改善情況不佳，尤其是台中市，每十萬人的車禍傷亡數、兒童死傷人數，雙雙居各縣市之冠；交通部表示，將持續協助成效落後縣市政府改善，台中市政府交通局也說，持續加強交通工程與道安宣導。

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交通局︰持續加強道安宣導

審計部二○二四年度決算審核結果指出，以各縣市每十萬人的傷亡人數統計，台中市、台南市、屏東縣、新竹市及花蓮縣最高，分別為三二八八人、三二○六人、二八六三人、二六二八人及二五八八人；若以三十日死亡人數統計，以高雄市、台中市、桃園市、台南市及新北市等最高，分別為三一一人、二八八人、二八七人、二七七人及二六九人。

12歲以下交通死傷 1939人最多

另外，若以十二歲以下兒童的交通死傷人數統計，六都以台中市的一九三九人最多，其餘依序是桃園一三五二人、新北一三二三人、台南一二八八人、高雄一一九○人，台北四五五人。

審計部︰持續滾動檢討交安

審計部指出，上述數據顯示，部分縣市交通事故造成民眾傷亡情形仍嚴峻，且兒童道路交通事故死傷人數，除了二○二一年因武漢肺炎疫情而下降之外，多數呈逐年上升趨勢，去年度已增至一萬二○三七人，亟待交通部與地方政府持續滾動檢討交通安全政策。

中市交通局表示，依據統計，台中市去年兒童三十日交通事故死傷，較前年同期減少六十六人；今年一至四月死傷五七六人，較去年同期減少四十五人。至於台中市每十萬人傷亡數統計，今年一至四月一○五九人，較去年同期減少四十一人，也較前年同期減少五十四人。

交通局表示，會持續加強交通工程與道安宣導作為，工程方面著重人本交通政策與道路安全，在宣導面，除了社區，也推出國小向下扎根的交安教育活動。

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