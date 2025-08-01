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    首頁　>　生活

    淡水義山里闢停車場 可停45小型車

    2025/08/01 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡水區人口持續成長，市府在淡金路三段與奎柔山路交叉口新闢「義山全智慧化停車場」，今天起（八月一日）營運，可提供四十五格小型車停車位，並設有智慧停車管理設備，臨停收費每小時廿元，月票一千三百元。

    交通局停車管理科長吳清哲指出，義山停車場位於淡水義山里市民活動中心對面，經民政局辦理土地變更，交通局委由停車場經營業者導入智慧停管設備，設置車牌辨識系統、悠遊卡感應支付進出場，並設置廿四小時全天候監控管理，加強停車安全。

    交通局補充，義山停車場臨停收費每小時廿元，月票一千三百元，車主如有月票需求，可電二七八八八七五○辦理。

    此外，新北市今年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，統計列冊管理的土地九九三九筆、建物七四七棟，以今年公告現值估算，總價值超過一五六億元；同時今年有五筆土地超過億元，最高的一筆是在蘆洲區捷運徐匯中學站附近價值約三．五億元的住宅區土地。

    王珮榕說，依據《土地法》第七十三條之一規定，自繼承開始日起逾一年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於三個月仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理十五年，期間內仍可向地政事務所申辦繼承登記；逾期仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存十年，如無人申領則歸屬國庫。

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