猴硐整煤廠「炭險」 今起出發

民眾來到瑞三鑛業整煤廠，還可看見當年招牌，見證時代風華。（記者翁聿煌攝）

2025/08/01 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市瑞芳區猴硐瑞三鑛業整煤廠，可以看到全台唯一的選洗煤運作流程，今年暑假猴硐瑞三鑛業整煤廠從今天起至八月底推出「『炭』險家的考驗」，以「炭」險為亮點的學習體驗活動，讓孩子們化身小小「炭」險家，探索藏身在展覽角落的隱藏密碼，以深入淺出的方式，認識珍貴的礦業文史歷程。

瑞三鑛業化身文史教育場域

新北市觀光旅遊局長楊宗珉說，想參加「『炭』險家的考驗」的民眾，在開放時間向服務台領取「炭」險學習單，並尋找展場內隱藏的QR-Code，透過手機掃描獲取相關知識，並回答學習單上問題，學習礦業歷史知識，只要答對學習單上的十題問題，可到服務台兌換限量版的瑞三鑛業整煤廠專屬明信片。

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問答兌換限量禮 活動至月底

楊宗珉指出，瑞三鑛業整煤廠承載著礦業時代的記憶與地方文化軌跡，是三貂嶺、牡丹與猴硐三地的「雙百年核心三角」重要景點，自二○二二年修復開放以來，吸引近七十萬人次參觀，成為北台灣最具代表性的礦業文化廊帶。

目前瑞三鑛業整煤廠周邊正在進行第二期修復工程，預計修復和活化戶外區域與老機具遺跡，工程完工後，將重現猴硐當地礦業全盛時期景觀和脈絡，讓遊客體驗礦業遺址和猴硐文史風貌。

瑞三鑛業整煤廠開放時間為上午九點至下午六點，更多旅遊資訊請持續關注新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁。

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