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    五泰輕軌綜合規劃 今第三次提報中央

    新北市長侯友宜昨視察五泰輕軌路線用地，工程規劃有部分將與台六十四共線。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜昨視察五泰輕軌路線用地，工程規劃有部分將與台六十四共線。（記者黃子暘攝）

    2025/08/01 05:30

    營建物價攀升 預算增加137億 侯友宜︰預計中央核定後7年完工

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有多項捷運建設正在推動，市府捷運工程局規劃五股泰山輕軌工程，綜合規劃作業預計今日（八月一日）第三次提報中央。市長侯友宜昨前往五泰輕軌F○七站預定地洲子洋公園視察，他表示，盼中央與新北攜手合作推動建設，預計中央核定後七年完工。同時規劃串接泰山板橋輕軌，擴大運輸效益。

    長十一．六一公里 設十四站

    侯友宜說，五泰輕軌可行性研究已在二○二三年由中央核定；五泰輕軌長十一．六一公里，共設十四站（平面、高架各七站），途經三重、蘆洲、五股及泰山區，預計中央核定綜規報告後七年完工，交通部在今年四月要求市府說明增加一三七億元經費的原因，並要完善與公路局、高速公路局的工程介面協調，捷運局預計今日提報修正版。

    捷運局長李政安指出，增加一三七億元，是因營建物價攀升，參考近期已發包工程及營建市場行情調整費用；另外，五泰輕軌與台六四共線段、跨越五股交流道段，配合公路局與高速公路局工程界面規範與維護空間需求，輕軌橋梁改採用特殊鋼橋，經費即增五十九億元。

    規劃串接泰山板橋輕軌

    侯友宜指出，五泰輕軌F○八至F一二站將設置立體跨越軌道通廊，保障旅客安全、提高列車進出站速度，評估全程行車速率可提升時速五公里，高架站也增設廁所；F○一站規劃轉乘環狀線北環段Y二二站，F○三站預留銜接社子輕軌空間，F○五站轉乘蘆洲線。

    李政安說， F○六、○七站利用台六四高架橋下空間設置，共線段長九百公尺，終點站在泰山區新北大道五段西側，未來銜接泰山板橋輕軌；泰板輕軌長一○．三公里，設十四站，路線由五泰輕軌終點站F一四站行經塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，到板橋、土城、中和交接處的農業區，銜接萬大中和線莒光站。

    五泰輕軌模擬圖。（新北市捷運局提供）

    五泰輕軌模擬圖。（新北市捷運局提供）

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