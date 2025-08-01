公館圓環說明會 挨批先射箭再畫靶

2025/08/01 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安三月拍板拆除公館圓環、封填公車專用地下道，但事先未和地方民眾充分溝通，方案暫時擱置，市府交通局昨天晚間在集思台大會議中心，舉辦第二次地方說明會，現場擠進超過一百人，部分民眾被迫站在門口，讓與會人士非常不滿，另質疑市府委外評估單位簡報時，又是先射箭再畫靶，從解釋原因導向拆除填平的必要性，痛罵交通管制工程處長張建華「回家唸書好不好？」

未完整說明不拆除方案比較

交通局委外單位這次簡報添加更多數據資料，但並無完整說明不拆除圓環、不填平地下道的方案比較。簡報中指出，公館圓環今年一至四月仍高居肇事傷亡首位，同向擦撞件數最高，主因為容易且常變換車道，並稱改成正交路口後，可透過路型設計和號誌管制，分離碰撞衝突、預估減少六成事故風險，同時也以專家學者評估背書，「本路口不適用任何型態圓環」。

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此外，如果填平地下道，「經模擬」平面公車專用道約六成毋須停等，且有空間增設左轉車道，有助兼顧行車安全和效率、友善各用路族群。

現場發言的民眾表示，很多人不曉得昨天要開會，而且還是老問題，市府宣稱說要傾聽民意，但蒐集意見後依然故我，未先進行道路改善，就欲貿然拆除圓環、填平地下道，不要只看統計、模擬數據資料，而是要去現場勘查，以及是否考慮過捷運南環段動工在即的問題，建議今天起從調整號誌秒數為優先、針對周邊里民進行民意調查，並批市府不只是先射箭再畫靶，而是蔣萬安政策已出，一堆人在後面幫他擦脂抹粉，「不要再搪塞我們！」「如果今天要你自掏腰包，不是使用公帑，你會這樣規劃嗎？」

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