「潮台北」8/25起跑 150場音樂表演嗨翻

2025/08/01 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕首屆「潮台北TRENDY TAIPEI」將在八月廿五日起跑，今年活動主題為「TRENDY TAIPEI:IT’S NOW」，聚焦三大領域，活動將連續舉辦十四天，帶來超過一五○場次音樂表演、卅九場次專業論壇。文化局指出，預期將大幅提升城市能見度與活動參與熱度，透過大型演出、串聯展演與觀光導流，帶動旅宿餐飲、文化消費與周邊商圈活絡，整體經濟效益可望持續擴大。

連續舉辦14天 39場專業論壇

文化局指出，今年「潮台北」活動規模較去年示範場再升級，去年共編列二○○○萬預算，今年則編列四○○○萬預算執行，未來將逐步擴大，活動將聚焦三大領域，第一「演唱會經濟」串聯台北音樂場館讓音樂帶動消費；第二「產業趨勢」透過邀請業界專家討論音樂產業的趨勢和未來；第三「城市行動」擴及全市各文化據點。

請繼續往下閱讀...

台日韓超人氣卡司 小巨蛋開唱

文化局長蔡詩萍表示，首屆活動期間由原本示範場七日延長至十四日，活動項目亦由十三項擴增至十四項，規模擴大、內容多元，展現更強企圖與整合力。在「演唱會經濟」面向，今年與民間企業寬宏藝術首度攜手舉辦「潮台北Boom台北小巨蛋系列」，九月五日至七日連續三天邀請台、日、韓超人氣歌手及樂團開唱，擴大活動規模，台灣金曲最佳樂團TRASH、韓國女團ITZY、NMIXX等卡司輪番登上小巨蛋開唱。此外，「台北非常Live」串聯全市廿三間Live House與音樂餐廳，帶來超過五○場搖滾、爵士、流行等多元風格的音樂演出，讓城市夜晚從黃昏熱鬧到深夜，打造屬於台北的音樂夜生活地圖。

23家Live House等餐廳 熱鬧到深夜

在「城市行動」部分，首度與台北捷運公司合作，於捷運空間打造潮流特色音樂企劃，並與藝文單位共創串聯活動，包括台北國際藝術村打造南方放電「巷弄藝術節」，台北表演藝術中心策劃《士林仙界大派對》Silent Disco等，透過多點串聯，讓場館延伸至街區、巷弄與日常生活。

「產業趨勢」部分，除延續去年針對業內人士所設計的專業場次外，今年也開放部分場次供市民免費參與，邀請兩位首度來台的重量級嘉賓登場，包括有「日本卡哇伊文化教父」之稱的藝術家增田賽巴斯汀，以及韓國娛樂機構創辦人Cha Haley，體現台北在亞洲音樂與創意內容交流上的國際能見度與長期布局企圖。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法