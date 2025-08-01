「嗶」悠遊卡領重陽禮金 抽現金8888

2025/08/01 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安昨天宣布，今年八十五歲至九十八歲（原住民七十五歲至八十八歲）重陽禮金提高到三千元（六十五歲至八十四歲維持一千五百元），九月一日起發放，使用悠遊卡靠卡領取禮金另享加碼、抽獎活動。悠遊卡公司說，長者透過嗶卡方式完成領取重陽禮金，即可參加抽獎，頭獎獎金八八八八元，有卅個名額，並與四大超商、家樂福等十五個通路合作，購買指定商品有優惠或折扣。

9月起發放 15大通路推優惠

重陽禮金領取管道多元，其中之一開放敬老卡及愛心卡（敬老註記）到台北捷運各車站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社靠（嗶）卡領取；今年新增「悠遊付」APP悠遊卡加值機選項。

請繼續往下閱讀...

悠遊卡公司指出，敬老卡或愛心卡（敬老註記）嗶卡完成領取台北市重陽禮金，可以參加抽獎，頭獎八八八八元（卅名）、二獎六六六六元（卅名）、三獎五百元（六十名）、四獎三百元（八十名），預計抽出二百名幸運兒，總獎金逾五十萬元，中獎名單十月廿七日公告。

另到四大超商、家樂福、美廉社、義美、棉花田、康是美、杏一、維康、必勝客、肯德基、環球購物中心及宜蘭傳藝園區等長者經常消費的店家，享指定商品優惠或折扣。

悠遊卡公司提到，符合台北市敬老禮金領取資格者，九月一日至九月卅日首次註冊成為悠遊付新會員，可獲「重陽大禮包」，內含四大超商、指定百貨與餐廳各式通路適用現金回饋券，總值五百元。

悠遊卡公司補充，考慮到長者在家也能輕鬆領取重陽禮金，持有敬老卡為二○一四年十一月起領用，且是黃色或藍色卡面（印有「台北卡」字樣），只需開啟手機上的悠遊付APP，點選悠遊卡加值機，將敬老卡緊貼手機背後NFC感應區，選取領回饋金，即可領到重陽禮金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法