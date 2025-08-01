北市85至98歲重陽禮金 增至3千元

北市2024、2025重陽禮金。（資料來源：社會局 製表：記者蔡愷恆）

2025/08/01 05:30

逾6萬人受惠 65歲以上中低收入戶持重大傷病 補助帶狀疱疹疫苗

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市二○二五年重陽節系列活動昨於信義老人服務中心揭開序幕，社會局邀請世壯運一百公尺金牌得主「噴射機阿嬤」潘秀雲出席，也公布一系列老人福利政策。台北市長蔣萬安提到，今年度將提高重陽禮金發放標準，八十五歲至九十八歲長者、七十五歲至八十八歲原住民，從一千五百元提高至三千元。社會局長姚淑文說，共六萬名以上長者受惠，總預算從八．六億元增加為九．五億元。此外，衛生局宣布北市符合中低收入戶且持重大傷病長者，享有兩劑帶狀疱疹疫苗施打全額補助。

請繼續往下閱讀...

總預算從8.6億增為9.5億

蔣萬安說，他看到現年八十八歲的潘秀雲在世壯運奪金深受感動，「她不只是賽場上的金牌，更是所有長者健康活力最佳的代言人。」他說，在他任內恢復重陽禮金，不單是社會福利，也是對長輩的尊重。他也宣布，八十五歲至九十八歲長者（含七十五歲至八十八歲原住民）的重陽禮金，將從原本的一千五百元提高至三千元。

65歲至84歲1500元 99歲以上1萬

另六十五歲至八十四歲（原住民為五十五歲至七十四歲）之長者，重陽禮金維持一千五百元，九十九歲（原住民為八十九歲）以上之長者，每人發放一萬元及禮品一份。

姚淑文表示，今年重陽禮金加碼主要原因是，台北市平均餘命約落在八十四歲，希望提高資深長輩的自我照顧費用。

蔣萬安說，九月一日起，北市設籍五十五歲以上原住民、六十五歲以上長者，只要符合「低收入戶或中低收入戶」且「持有重大傷病註記或愛滋感染者或脾臟缺損者」，可享兩劑帶狀疱疹疫苗全額補助，符合資格者可至台北市立聯合醫院八個院區預約接種。姚淑文補充，提高敬老金預算去年訂定，共增加九千多萬元，並無壓縮到預算的擬定。

此外，社會局也推出兩件徵件活動，包含「零感新定位 設計心台北」LOGO徵件活動，優勝者會獲得一萬元全聯禮券及獎狀一紙；「台北有愛 長者有心」圖文創作徵稿，促進世代交流與正向對話。

台北市長蔣萬安（前排中）出席重陽節活動，邀請世壯運100公尺金牌得主「噴射機阿嬤」潘秀雲（前排右三）參加。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法