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    首頁　>　生活

    高雄偏遠區長照服務 涵蓋率近9成

    2025/08/01 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市偏遠及原民區的長照需求不斷攀高，衛生局為提供在地、就近的多元長照服務，在六龜、甲仙、田寮、杉林、桃源、茂林及那瑪夏等七個行政區布建長照資源，統計截至今年七月前共有二七七家ABC級長照服務單位提供各類服務，長照服務涵蓋率已近九成。

    7區共277家服務單位

    衛生局表示，目前偏遠區已有九家A單位、二○九家B級長照服務單位（含八十一家居家服務機構、八十五家喘息服務機構、廿九個專業服務機構、十四家交通服務單位提供廿五輛長照交通車）服務，力求讓有需求的長者都能享有在地安老，在地有感照顧。

    高雄市府統計截至今年六月，七個偏遠及原民區人口總數為三萬六五○四人，六十五歲以上老年人口比率逾廿六％，不僅高於全市平均的廿％，且已達超高齡社會標準。

    衛生局已經完成茂林、田寮、六龜、杉林及甲仙五個行政區的日照布建，及茂林、那瑪夏及六龜三區的家庭托顧，至於桃源（二處）及那瑪夏（一處）的日照中心（含小規模多機能服務），預計在今年底開辦，同時偏遠及原民七區共有四十五處C級巷弄站（含文化健康站及社區據點），里別布建率達八十一％，高於全市平均值的五十六％，加上六處失智社區服務據點，提供社區健康及亞健康長者預防延緩失能服務。

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