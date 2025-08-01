創世屏東院 獲善心捐款更新設備

營養師輕食創辦人江欣樺、美林達建設公司董事長王吉明，捐贈購買「自動翻身床」、「等離子消毒殺菌機」、「減壓脂肪墊」等設備。（記者葉永騫攝）

2025/08/01 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕創世屏東院服務地方十九年，今年因捐款減少出現營運危機，安養院內許多設備需更新汰換，才能讓植物人得到妥善照顧，營養師輕食創辦人江欣樺、美林達建設公司董事長王吉明，昨分別捐贈四十一萬五千元及十七萬五千元，合計五十九萬元，購買「自動翻身床」、「等離子消毒殺菌機」、「減壓脂肪墊」等設備，希望能提升安養院照護效能。

江欣樺營養師表示，透過設備協助植物人翻身，除能更有效預防臥床壓傷，保護植物人安全，也能減少護理人員工作傷害，第四年擔任創世屏東院「尋找守護天使」計畫愛心大使，有義務協助安養院設備更新，也呼籲各界發揮影響力，加入定期捐款行列，讓植物人照護資源穩定不中斷。

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屏東院長林湘華指出，每位植物人每月平均花費五至七萬元，創世屏東院目前安養五十三位植物人，到宅服務七十個植物人及重度臥床老人，所需經費龐大，屏東院今年上半已負債三百多萬元，但植物人照護無法中斷，期盼各界善心人士看見偏鄉植物人的需求，支持「尋找守護天使」活動，成為植物人服務的穩定力量。

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