屏東前竹田鄉長傅民雄涉貪 重判20年

前竹田鄉長傅民雄。（資料照）

2025/08/01 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕無黨籍屏東縣前竹田鄉長傅民雄在任內因辦理「竹田國小工程委託設計監造及工程」、「竹田圓通寺工程委託設計監造及工程」及「竹田納骨堂統包工程」等案，涉嫌期約協助廠商得標後收受賄賂，屏東地方法院昨天重判傅民雄有期徒刑二十年，褫奪公權八年，其餘涉案八人也分別被判處二年六個月到五個月不等徒刑；傅民雄表示，將會提起上訴。

多項工程 涉收賄近200萬

檢方調查，傅民雄在擔任竹田鄉長期間，與擔任白手套的現任鄉代會秘書曾文星謀議，利用竹田鄉公所於一○四年起辦理多項工程的機會，期約協助廠商得標後收受賄賂，由前麟洛鄉長李新煌負責的公司在徵得傅民雄首肯後，辦理「圓通寺公園周邊環境整備委託設計監造及工程」、「竹田鄉立納骨堂統包工程」等工程機會，在得標後收受賄賂，傅民雄涉嫌收取賄賂近二百萬元，曾文星收取賄賂近二十萬元，監察院在檢方起訴後還彈劾傅、曾二人。

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屏東地方法院昨天依貪污罪判處傅民雄有期徒刑二十年，罰金二百萬元，褫奪公權八年；曾文星有期徒刑二年六個月，罰金三十五萬元，褫奪公權三年；李新煌有期徒刑一年二個月，褫奪公權二年；林秀章一年十個月，緩刑五年，褫奪公權二年；馮文賜判一年，得易科罰金，罰金十五萬元，緩刑五年，褫奪公權一年；陳達畑有期徒刑八個月，得易科罰金，罰金九萬元；程雅威判刑五個月，得易科罰金，罰金六萬元；張耀寬處有期徒刑五個月，可易科罰金。

涉案8人 判2年6個月到5個月

傅民雄對於判決結果表示不服，認為他根本沒有收錢，哪來有罪，還要罰款二百萬元，判他有罪是政治事件，將會提起上訴捍衛清白。

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