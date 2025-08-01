每公斤120元 台東豬肉50年來最貴

台東因豬價飆漲且缺貨，生意難做，中央市場不少肉販休攤。（記者黃明堂攝）

2025/08/01 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東的婆婆媽媽們今年到市場買豬肉都感受到一天比一天貴，因為毛豬的售價短短幾個月，從每公斤平均九十多元飆漲到一百廿元，還嚴重缺貨。台東肉類商業同業公會公告八月每月除每週既定兩日公休，再增加八、十五、廿二日共三天休市。

台東市中央市場的豬肉攤經營愈來愈困難了，即使開市日，也有過半攤販因買不到豬而乾脆休攤，有的從冷藏櫃拿存貨出來賣，不少消費者問了價格就搖頭離去，一斤動輒逾百元買不下手。台東肉類商業同業公會理事長彭郁淳坦言，現在豬肉價格是五十年來最貴，而且台東比外縣市貴。

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彭郁淳說，大環境的影響，設立養豬場困難重重，養豬戶愈來愈少，供應量也愈來愈少，加上近來夏天天氣太熱，豬隻食慾不振，吃的少就長得慢，毛豬的售價飆漲，且可能降不下來了。

中央市場一位豬肉攤老闆無奈的表示，這種天價，不可能攤商自行吸收，買貴賣貴只能漲價，那就苦了消費大眾了！到市場採買的婆婆媽媽也感嘆，豬肉真的很難買下手，蔬菜也不便宜，一張千元大鈔，隨便買幾樣就沒了，買全家一天的伙食量都不夠。

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