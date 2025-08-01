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    水電工之子唸技職 擁12張證照攻讀博士

    郭柏鋒（右二）目前就讀博士攻讀AI領域，仍定期回母校指導學弟妹技藝競賽。 （技專校院招生專業化總辦公室提供）

    郭柏鋒（右二）目前就讀博士攻讀AI領域，仍定期回母校指導學弟妹技藝競賽。 （技專校院招生專業化總辦公室提供）

    2025/08/01 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕走技職可兼顧理論與實務！清大資工系博士生郭柏鋒為水電工之子，從小就喜歡動手實作，國中升學時決定就讀高職，從基本的電器修理，到複雜的電路故障排除，陸續考取十二張勞動部技術士證照，更先後獲兩屆教育部技職之光榮耀。

    郭柏鋒回憶，從小看著父親在家修理各種電器，國中後，父親開始教導他焊接與電子知識，為他打下基礎，經過不斷練習與集訓，拿下基隆市國中技藝競賽電機電子群第四名，更決心往技職發展，選擇就讀基隆商工資訊科。

    郭柏鋒2度獲得技職之光

    郭柏鋒在技高階段就取得四張乙級技術士證照，後透過技優徵審管道錄取勤益科大電子系，大一時獲得技職之光「技職傑出獎證照達人」獎項。他坦言，這些肯定讓他對未來充滿信心、更加努力，碩士班時錄取台科大人工智慧跨域科技研究所，碩一時再次獲技職之光肯定，後來順利錄取清大。

    現已擁有十二張全國技術士乙、丙級證照的郭柏鋒分析，考證照可以擴展知識視野並提升在職場上競爭力，感念當年母校基隆安樂國中技藝教育競賽集訓課程的啟發，他連續五年返校指導學弟妹。「技職體系適合喜歡實作的學生，找到熱愛的領域並持續努力，就能實現夢想。」郭柏鋒表示，未來會先往業界累積經驗，持續為推動技職教育盡一份心力。

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