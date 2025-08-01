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    首頁　>　生活

    各界援助 丹娜絲風災捐款累計逾9300萬

    丹娜絲颱風強襲，台南整排平房的屋頂全被掀翻、吹走。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    丹娜絲颱風強襲，台南整排平房的屋頂全被掀翻、吹走。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    2025/08/01 05:30

    〔記者邱芷柔、吳亮儀／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，農漁業與民宅損失慘重，行政院責成財團法人賑災基金會啟動「丹娜絲風災募款專案」，截至七月卅日，已接獲捐款金額達九三一○萬三○二四元，各界接力援助，共助災民重建家園，募款到八月廿日截止。

    募款至8月20日

    基金會強調，善款將專款專用於災害援助、緊急醫療、安置與修繕，行政費用由基金會自籌，不動用捐款。嘉縣已申請賑助一八○○萬元，協助六○○戶、一八○○人次，其他縣市申請作業陸續進行中，另基督教芥菜種會也已提出房屋修繕計畫申請。

    此外，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的證明，包含「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，可展延至明年一月卅一日前申辦。另因水災致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止。

    災區補助6個月保費

    行政院也已公告台南市、嘉義縣、嘉義市及高雄市部分，將給予災區勞保、災保、就保等六類被保險人六個月保費補助。

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