失智症新藥「欣智樂」 專家決議不納健保／長期效益不明、藥費昂貴、國際多未建議支付使用

健保署長石崇良表示，欣智樂經專家會議討論，因為3原因不建議納入健保，樂意保則是本月剛提出申請，預計明年第1季才會有審議結果。（記者林惠琴攝）

2025/08/01 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署今年核准「欣智樂」、「樂意保」等兩款失智症新藥，可提供早期阿茲海默症患者使用，健保署長石崇良六月下旬表示，其中一款已提出健保給付申請，昨日立委關注進度，他回應，較早申請的欣智樂，經專家會議討論，考量三原因不納入健保，樂意保上月剛提出申請，預計明年第一季才會有審議結果。

新藥有腦出血、腦水腫風險

欣智樂與樂意保是廿年來首見可清除大腦致病類澱粉蛋白的失智症新藥，可望延緩早期阿茲海默症退化速度，是醫學治療一大里程碑。研究顯示，前者可延緩病程約卅五％，後者約廿六％，但亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興也指出，新藥同時有腦出血與腦水腫風險，各國都開始使用不久，療效與副作用待評估。

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兩款藥品藥費均至少一五○萬元以上，民進黨立法委員劉建國、李坤城等人昨都關注相關健保給付申請、審議進度，石崇良指出，欣智樂已經完成專家會議討論，會中認為目前雖完成三期臨床試驗，但使用者追蹤時間不夠久，長期效益不明，加上藥費昂貴，未必符合成本效益，參考英國、澳洲、加拿大等國際醫療科技評估中心均未建議支付使用，決議為不建議納入健保給付。

「樂意保」明年第一季完成審議

至於另一款樂意保，石崇良指出，上月才申請健保給付，預計要先進入醫療科技評估四十五天，完成審議可能要等到明年第一季。

根據衛福部公布的失智症流行病學委託調查報告，加上盛行率推估資料，目前台灣失智症人口已超過卅七萬人，其中六十五歲以上長者約占卅五萬人。石崇良強調，失智症患者約一半是輕症，但不是所有人都適合使用新藥，仍需要符合特定條件。

亞東醫院已於六月廿三日為一名八十三歲女性施打全台第一劑「欣智樂」；成大醫院也在同日為一名七十六歲男性注射首劑「樂意保」。

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