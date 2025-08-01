中彰投爆發土石流 居民受困、車被沖走

彰化市爆發土石流，多輛車遭大水沖走。（警方提供）

2025/08/01 05:30

〔記者蔡淑媛、黃旭磊、蘇金鳳、湯世名、劉濱銓／綜合報導〕暴雨狂炸中南部，土石流災情頻傳，除台中北屯大坑山區四民宅被沖毀，南投信義與水里鄉交界的三十甲地區因聯外便道阻斷淪「孤島」，約百人一度受困，彰化防汛道路也有六輛車慘遭沖走，幸無人傷亡。

暴雨前晚起狂炸中南部，彰化市彰南路一處防汛道路昨大量泥流傾瀉而下，停放在防汛道路的六輛車慘遭沖走，香山里則有土石流灌入民宅，居民飽受驚嚇整夜不敢闔眼；一三九縣大彰路傳出多棵路樹倒塌，交通一度中斷，搶修後恢復通行。

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南投連日暴雨，竹山鎮大鞍山區昨有十五名茶工因溪水暴漲、巨石擋道受困，雖在工寮待援無生命危險，但因糧食吃光，南投縣消防局緊急派員上山橫渡物資，解除斷糧危機。

信義鄉與水里鄉交界的三十甲地區忠信社區，因保甲林野溪爆發土石流，阻斷聯外便道，社區約百人一度受困。省道台廿一線新中橫公路信義市區路段，也因邊坡野溪爆發土石流，大量泥水淹沒道路受阻，景象滿目瘡痍，經搶修陸續恢復通行。

台中市昨天打雷豪雨不斷，霧峰、太平、大里、清水及市區積淹水，河水暴漲、馬路變成小河或湧泉再現。北屯的大坑山區發生土石流淹入民宅，並有住戶受困山區，甚至有洗腎病人無法下山，情況一度緊急；十方啟能中心因道路土石崩塌而停課；太平區黃竹里竹村路邊坡在豪雨中崩塌，道路中斷；太平區東汴里土石流達黃色警戒，里長緊急協助七人撤離。

南投信義鄉雨彈狂襲，三十甲地區聯外道路爆發土石流，交通中斷使得當地淪為「孤島」。（信義鄉公所提供）

中市霧峰區桐林國小停止上課，校區附近土石流無法通行。（台中市議員江和樹提供）

台中台灣大道豪雨成災，人孔蓋湧泉現象驚人。（記者廖耀東攝）

南投信義鄉台21線明德路段土石泥流影響交通，公路局派出機具搶修，儘量維持單線雙向通行。（信義工務段提供）

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