豪雨重創 南橫、新中橫路斷／氣象署提醒 中南部雨勢今晨會再增強 大雨延續到下週一

台20線寶來二橋79.5K路基流失。（原民會提供）

2025/08/01 05:30

〔記者陳文嬋、葛祐豪、蔡宗勳、蔡昀容、劉濱銓／綜合報導〕連日豪雨再度重創中南部，造成台廿線南橫公路交通中斷，台三線、阿里山公路、台廿一線新中橫公路也一度中斷，嘉義縣阿里山林鐵持續停駛。中央氣象署表示，中南部雨勢今晨會再增強，週六再一波西南風增強，中南部大雨將延續至下週一。

高雄山區24小時雨量達1037毫米

據統計，這波降雨在高雄山區廿四小時累積雨量高達一○三七毫米，僅次八八風災的一三○○毫米、凱米颱風一二○○毫米，除多處交通中斷，山區昨天一度五千多戶停電，有九十五條土石流潛勢溪流警戒，已撤離人數二八九九人。

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高雄市長陳其邁昨天冒雨至山區視察，他指出，連日豪雨造成荖濃溪、楠梓仙溪溪水暴漲，包括南橫公路、台廿九線、台一三三線等道路全部中斷，尤其南橫公路就有九處坍塌，發生一家五口駕車不幸滑落山谷，待雨勢稍歇，將持續救援。至於桃源區及那瑪夏區的聯外道路中斷，有預備十四天的物資存量，可以充分供應受困民眾。

交長指示公路局全力搶通南橫

交通部長陳世凱昨也到高雄山區了解道路受損狀況，他指示公路局調動人力及資源進駐南橫公路，盡力於下一波氣流增強前搶通道路。

阿里山林鐵及文資處表示，經巡檢，阿里山林鐵沿線倒樹、土石崩坍及道碴流失合計有廿六處，經過搶修，目前仍有北門車站至十字路車站之間，有十三處崩落土石持續清理中，恢復營運時間未定。位於阿里山國家森林遊樂區沼平、神木、祝山支線，經路線巡檢安全，將配合遊樂區開園時間恢復營運。

中南部部分地區今達停班課標準

氣象署預報員趙竑表示，昨天雨勢主要降在中南部及花東，高雄多個測站單日雨量累積超過四百毫米。今天西南風稍微減弱，但天氣仍然不穩，中南部留意豪大雨，大台北地區及其他山區午後大雨。明天台灣附近西南風增強，苗栗以南地區容易下雨，南部近山區要留意豪雨。

根據中央氣象署及水保署資訊，今日中南部局部地區預估雨量達停班課標準，分別是高市六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏等五區；屏東縣霧臺、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子及牡丹等八鄉；嘉義縣中埔、竹崎、梅山、番路、大埔、阿里山等六鄉；南投縣部分地區共十所國中小；雲林縣、台東縣各一所國小。

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