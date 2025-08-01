私校兼任教師鐘點費今起比照公校 估2萬多人受惠

私立大專校院兼任教師鐘點費，從今天起比照公校，估逾2萬人受惠。（資料照）

2025/08/01 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕從今日一一四學年度開始，私立大專校院兼任教師鐘點費不得低於公校，私校講師至少七八○元、助理教授至少八五五元等，教育部修法拉高私校教師待遇，加碼補助差額之九成，協助私校平穩轉軌，估至少兩萬人受惠。

講師780元、助理教授855元

依行政院核定最新標準，兼任教師鐘點費講師七八○元、助理教授八五五元、副教授九二○元、教授一○七○元。部分私校兼任鐘點費長年低於公校標準，高教工會曾揭露至今年仍有約六十四％私校鐘點費未達公校標準，甚至有四十四所私校長達卅二年未曾調整過鐘點費。

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教育部人事處科長紀金瑞說明，教育部修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，以維護私立學校兼任教師的基本權益，並保障學生受教權，另專任教師「超時」授課鐘點費也同步公私拉平。

為降低私校財務衝擊負擔，私校調升兼任教師鐘點費者，教育部將提高補助差額的比率，由現行五十％（具本職兼任教師）或七十％（未具本職兼任教師）皆提高至九十％。首期三年補助期滿後，將就校務發展、財務收支、教學品質、專兼任教師結構及政府財務等考量，滾動檢討後續的補助措施。

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