高雄抽查餐飲廢水排放 78％不合格

水利局加強稽查餐飲業者廢水阻塞下水道。（記者陳文嬋攝）

2025/07/31 05:30

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕高雄市水利局稽查餐飲業廢水阻塞下水道，近半年抽查一五四家，竟高達一二一家未通過，不合格率達七成八，限期一個月改善，違者最重可罰十萬元。

餐飲業廢水含有大量油脂與殘渣，容易在下水道中皂化結塊，影響排水功能，水利局近半年抽查一五四家餐飲業，高達一二一家未通過，以便當店、速食店及人氣名店為主，因人氣高生意好，油脂排放量也較大，限期一個月改善，應設置油脂截留器，廢水經過處理符合標準，才能排放污水下水道。

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水利局表示，餐飲業者若未設置油脂截留器或設置卻未妥善清理，水質採樣檢驗未達污水下水道納排水質標準，經市府輔導、提供建議，限期一個月未改善，將依違反下水道法開罰一萬至十萬元，並持續要求改善到符合納排水質標準。

此外，今年七月才開放採捕的澎湖馬糞海膽，產量極少，近日有業者在網路宣稱與「澎湖區漁會、澎湖縣政府聯合加工廠推出海膽醬」合作，號稱其所販售的馬糞海膽醬產地來自澎湖。澎湖區漁會嚴正澄清，未曾開發或販售「黃金海膽醬」，呼籲民眾不要受騙，澎湖縣政府已提告。

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