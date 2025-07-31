高雄山區豪雨 南橫、台27線路斷

六龜新發里台27線泥流滾滾。（民眾提供）

2025/07/31 05:30

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕西南氣流發威，高雄山區累積雨量超過九百毫米全國居冠，多處土石崩落漫流阻斷道路，土石流警戒增達九十五條，市府擴大美濃區撤離二百多人，並出動大型怪手支援公路局搶通道路，高雄氣象站提醒今天山區仍要持續警戒，高市府宣布那瑪夏、甲仙、美濃、桃源、六龜、茂林等六區今天停止上班及上課。

那瑪夏、甲仙等6區 今停班課

高雄山區連日豪雨，茂林區從二十八日起累積雨量超過九百毫米居冠，桃源區也達到超大豪雨等級，造成多處大量土石崩落，甚至發生土石流，包括台二十線南橫公路、台二十七線多處交通中斷。因豪雨不斷，土石流警戒範圍擴大，市府昨天擴大撤離美濃區二百多人，三天以來累計撤離逾二千五百人。

請繼續往下閱讀...

茂林累積逾900毫米 桃源土石流

高雄市長陳其邁昨天前往山區視察關心搶通進度，六龜區公所出動大型機具，協助公路局搶通道路。陳其邁指出，扇平山莊通往不老溫泉路段，遇豪雨易有土石流，市府已於二十八日晚上完成居民撤離作業。

陳其邁也準備飲品慰勞現場搶修與巡查人員，並籲請交通部公路局在兼顧作業人員與民眾安全前提下，加速搶修施工。

高雄氣象站表示，入夜後至今天清晨，西南氣流持續夾帶豐沛水氣影響高雄地區，山區降雨情況仍須特別留意，雨區也可能往平地擴展，請民眾做好防災準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法