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    （高雄）小港300里民抗議 要求三元遷廠

    小港里三百多里民到三元公司門口抗議，高舉「台泥傲慢公司」等抗議布條。（記者洪定宏攝）

    小港里三百多里民到三元公司門口抗議，高舉「台泥傲慢公司」等抗議布條。（記者洪定宏攝）

    2025/07/31 05:30

    爆炸火警後半個月 居民仍擔心受怕 廠方再道歉 強調後續收尾不容污染

    〔記者洪定宏／高雄報導〕隸屬台泥集團的三元能源科技公司高雄廠七月十四日爆炸火警，一度有多人送醫，案發半月，當地的高雄市小港里里民依舊擔心受怕，昨天集結逾三百人抗議「台泥傲慢」，要求遷廠；三元公司總經理薛人禎接下抗議書，並多次向居民鞠躬道歉。

    民眾舉白布條 控沒社會責任、台泥傲慢

    案發隔天的七月十五日，立委賴瑞隆曾召集三元能源、經濟部與高市府開會，要求兩週內提出檢討報告，當時薛人禎曾率台泥三位高階幹部鞠躬道歉。原本七月廿九日要開第二次檢討會議，卻因高雄豪雨停班課而取消，擇日再舉行。

    昨天上午九點半，超過三百位里民在三元公司門口抗議，白布條寫「台泥傲慢公司」、「沒有社會責任的三元滾蛋」、「拒絕當不定時炸彈鄰居」、「三元白賊公司」等等，並高喊「三元能源，滾」、「三元大火，居民火大」。

    里長列舉八大罪狀 議員指火災理由說不清

    小港里里長洪世春表示，抗議書總結了居民列舉的三元公司「八大罪狀」，包括言而無信、謊話連篇、態度高傲、事前拒絕溝通、事發推諉責任、災後污染環境、毫無社會責任、製造社區恐慌。

    到場聲援里民的高市議員鄭光峰強調，案發至今仍有嚴重的工業味道、火災的理由說不清講不白，在人口密集區有多處石油管線，不容發生第二次，「沒有安全就沒有產業！如果沒有合理又保證的復工計劃，要求三元能源遷出小港」。

    三元允諾確保安全 與居民做好溝通

    薛人禎回應說「都是我們的錯」，強調後續收尾工作，不讓一絲一毫的污染飄出，並確保安全，也保障小港區員工的薪水，允諾與居民做好溝通及服務。台泥集團發言人葉毓君表示，公司已在七月廿九日發布第一份調查報告，將定期在公司網站揭露，並將紙本報告送交里長辦公室。

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