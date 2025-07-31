AI導入農業 屏科大獲捐先進實驗室

實驗室同時配備有兩間完全人工光型植物工廠，可調光譜與光量之人工光、降溫、加溫、加濕、除濕、風速，以及二氧化碳濃度等皆可控制，模擬各種環境下植物生長不同之表型。（記者陳彥廷攝）

2025/07/31 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學獲台灣海博特公司捐贈表型感測儀器與智慧農業設備成立「先進表型農業實驗室」，昨天舉辦揭牌典禮，校方表示，新的實驗室能模擬出各種環境下植物生長的不同表型，藉由多種光學相機累積數據，有助於提升屏科大農學院AI農業相關研發能力。

屏科大農園生產系助理教授鍾興穎指出，先進表型農業實驗室以植物表型體學（Phenomics）為核心，整合高通量感測與人工智慧（AI）分析技術，探索作物外觀、生理與性狀變化，儀器設備包括多光譜影像平台與高光譜影像系統、植物影像拍攝棚、3D重建與點雲分析工具及自動化數據分析系統等，十分先進。

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鍾興穎說，透過這些設備，將開發可量化、視化及預測作物生長與表現的關鍵技術，還能應用於病害偵測、生長監控與產量預測。

台灣海博特公司董事長張簡慶賓指出，希望透過新的實驗室及設備，能篩選出更好的作物品種，並建立完善的資料庫，將相關數據導入業界，提升產業競爭力。

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