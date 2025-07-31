屏東東門溪暴漲未氾濫釀災 整治有成

連日豪雨東門溪溪水暴漲，卻未見溢堤淹水災情，顯見治水工程發揮成效。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/31 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕屏東縣原鄉地區持續受西南氣流引進的豪大雨影響，累積雨量達停班停課標準，屏東縣政府昨晚宣布，三十一日除霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等八鄉停止上班、上課外，其餘鄉鎮市正常上班上課。

屏縣8原鄉今停班課

屏縣府表示，二十八及二十九日的豪雨導致東門溪溪水暴漲，卻未見溢堤淹水災情，顯見治水工程發揮成效，讓東門溪周邊居民得以安心度過暴雨。

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屏縣府在二○一二年天秤風災引發的大淹水後，十多年來針對貫穿恆春鎮及車城鄉的東門溪上下游及周邊支流展開多項工程，包括「東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程」、「東門溪中下段排水改善工程」、「網紗溪排水改善工程」、「保力溪排水改善工程」以及「虎頭山排水改善工程」。

上中下游、支流 一併改善排水

屏縣府表示，這些工程不僅針對東門溪主河道進行整治，更將周邊支流納入整體規劃，克服地形限制，全面提升排水能力，透過河道拓寬與浚深、護岸新建與加固，成功整合東門溪周邊區域排水系統，確保洪水順暢排出。

縣府指出，連日大豪雨，一夜之間累積近三百毫米雨量，東門溪水位一度暴漲，卻未出現氾濫，顯示東門溪整治工程收到效果。

崁頂開挖滯洪池 避免下游淹水

此外，位於崁頂鄉自然生態公園旁的溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程，包括滯洪池及排洪渠道已開挖六十％，滯洪量現可達八．八萬噸，在豪雨期間發揮蓄洪功效，有效減緩並避免下游北勢村及港東村淹水，全部工程預計於明年四月完工，屆時總滯洪量可達十六．九萬噸，將大幅提升防洪能力，確保當地居民安全。

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