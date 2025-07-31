嘉科防洪 縣府爭取提升至百年標準

2025/07/31 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「○七二八豪雨」造成嘉義科學園區台積電嘉義廠區旁工地淹水，為改善園區周邊排水，嘉義縣政府針對周邊的新埤滯洪池、新埤排水及後溝尾中排提出改善方案，經費約九．三四億元，預計年底完成規劃，將防洪標準從十年提升至百年，提報中央爭取經費補助。

立委蔡易餘昨在新埤滯洪池辦理會勘，邀縣長翁章梁、國科會南科管理局副局長李信昌及水利署人員等到場；翁章梁說，縣府規劃新埤滯洪池的蔗埕抽水站擴增抽水量，將滯洪池上下池連通，新設溢流堰，後溝尾中排擬新建四十二萬立方公尺滯洪池與抽水站，行政院及公共工程委員會同意此方向，將儘速提報爭取經費。

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蔡易餘說，此區域排水系統及道路側溝規劃設計時並無園區，園區設置後排水量能明顯不足，請縣府與內政部水利署、交通部公路局等跨部會進行討論，提升防洪標準，確保園區廠商順利運作。

李信昌說，園區以百年防洪標準規劃設計，廠區全面墊高，台積電廠區比園區旁平地墊高四公尺為海拔十三公尺，規劃設置二座滯洪池，總滯洪量為十六萬七五二二立方公尺，淹水區域為工地工務所範圍，並非廠房區域。

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