豪雨下整夜 嘉縣多處山區道路坍方

嘉義縣番路鄉大湖村124線3.5公里處，縣長勘災後全部崩坍到山谷。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/31 05:30

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕西南氣流發威，嘉義縣山區前晚到昨早大豪雨，造成多處道路落石坍方，十二條道路路段交通中斷封閉；縣長翁章梁呼籲，近日山區常有大雨造成土石崩落，如居住於土石流潛勢區的民眾，請提早自主撤離至安全處所，以免發生危險。

嘉義縣梅山鄉、阿里山鄉及竹崎鄉昨累積雨量均超過三百毫米，傾盆大雨致山區道路因落石坍方影響通行，翁章梁前往鄉道嘉一二四線三．五公里處番路鄉大湖路段勘災時，路基突然大範圍崩落，相當駭人，幸好無人傷亡。

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台三線三二六．五公里處大埔鄉段因落石崩落及樹木擋路，雙向無法通行，經暢通恢復通車，但路況不佳；縣道一五九甲線二十八公里番路鄉大湖路段及四十一公里竹崎鄉光華路段嚴重落石，交通阻絕，光華村需繞道奮起湖進出。

另，縣道一六二甲線往梅山鄉太平路段及二十七．五公里處瑞峰路段，落石坍方交通中斷；縣道一六九線二十八．二公里明隧道處，無法通行已封閉；縣道一六九線兩公里梅山鄉太和路段山壁滑落覆蓋路面中斷；縣道一六六線六十六．五公里梅山鄉仁壽路段搶通中；鄉道嘉一二九線十四．五公里處阿里山路段道路積水、十八公里處土石坍塌。

梅山等6鄉今停班課

嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉今天停班停課。

嘉義市昨累積雨量九十一毫米，八掌溪湧現滾滾泥流，經濟部水利署第五河川分署表示，去年凱米颱風、山陀兒颱風過後專案辦理八掌溪疏濬，已疏濬四二八．八萬立方公尺，本次豪雨並未溢堤。

路面與山坡的樹木在縣長勘災後全部崩坍到山谷。（記者蔡宗勳攝）

番路鄉大湖村124線3.5公里前方路段崩坍到山谷。（記者蔡宗勳攝）

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