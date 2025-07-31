北港糖廠二期工程 新增鐵道沙龍

北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫二期工程昨日開工。（記者李文德攝）

2025/07/31 05:30

營造水道走廊、浮動廣場等區域 預計明年7月完工

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築「北港糖廠」擁有完整糖業生產設施及鐵道地景，縣府為推動觀光，啟動北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，去年完成一期工程，今年再自籌一．二億元進行二期工程，昨辦開工典禮。縣府表示，將新增鐵道沙龍、水道走廊、浮動廣場等區域，預計明年七月完工，為北港挹注觀光量能。

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「北港糖廠」前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，一九一一年開始運作，直至二○○五年停產關閉，縣府二○一六年登錄製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群等為「歷史建築」。

城鄉處長林長造表示，為活化糖廠意象，向交通部觀光署爭取經費，投入超過一．四億元將糖廠東側四公頃園區進行景觀營造，包含糖廠入口服務區、戶外鐵道展示區等，去年初已完工，帶動當地觀光特色，今年度自籌一．二億元進行景觀工程。

林長造指出，二期工程鎖定靠近媽祖大橋的西側兩公頃園區，除了設置多樣空間藝術裝置外，更將台糖中和槽活化為「糖影迷蹤」迷宮，試驗所及秤量所建築群打造「追日驛站」，屆時民眾可到糖廠置高點遠眺園區美景，預計明年七月完工。

開工典禮昨有雲林縣長張麗善、台糖公司雲嘉區處長蘇建元、立委張嘉郡、雲林縣議會副議長蔡咏﻿鍀、北港鎮長蕭美文等人出席。

張麗善說，透過鐵道文化空間營造，希望讓香客變遊客，未來香客到北港多了一處遊憩空間，帶動地方經濟；蔡咏鍀表示，北港糖廠活化有目共睹，朝天宮也正規畫整修香客大樓，讓遊客有個舒適休息之處。

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