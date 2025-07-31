為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北港糖廠二期工程 新增鐵道沙龍

    北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫二期工程昨日開工。（記者李文德攝）

    北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫二期工程昨日開工。（記者李文德攝）

    2025/07/31 05:30

    營造水道走廊、浮動廣場等區域 預計明年7月完工

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築「北港糖廠」擁有完整糖業生產設施及鐵道地景，縣府為推動觀光，啟動北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，去年完成一期工程，今年再自籌一．二億元進行二期工程，昨辦開工典禮。縣府表示，將新增鐵道沙龍、水道走廊、浮動廣場等區域，預計明年七月完工，為北港挹注觀光量能。

    「北港糖廠」前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，一九一一年開始運作，直至二○○五年停產關閉，縣府二○一六年登錄製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群等為「歷史建築」。

    城鄉處長林長造表示，為活化糖廠意象，向交通部觀光署爭取經費，投入超過一．四億元將糖廠東側四公頃園區進行景觀營造，包含糖廠入口服務區、戶外鐵道展示區等，去年初已完工，帶動當地觀光特色，今年度自籌一．二億元進行景觀工程。

    林長造指出，二期工程鎖定靠近媽祖大橋的西側兩公頃園區，除了設置多樣空間藝術裝置外，更將台糖中和槽活化為「糖影迷蹤」迷宮，試驗所及秤量所建築群打造「追日驛站」，屆時民眾可到糖廠置高點遠眺園區美景，預計明年七月完工。

    開工典禮昨有雲林縣長張麗善、台糖公司雲嘉區處長蘇建元、立委張嘉郡、雲林縣議會副議長蔡咏﻿鍀、北港鎮長蕭美文等人出席。

    張麗善說，透過鐵道文化空間營造，希望讓香客變遊客，未來香客到北港多了一處遊憩空間，帶動地方經濟；蔡咏鍀表示，北港糖廠活化有目共睹，朝天宮也正規畫整修香客大樓，讓遊客有個舒適休息之處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播