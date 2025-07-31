台南2萬戶屋損 中央、地方助重建

風災住屋毀損慰助金陸續撥款，累積已發出近3千萬元。（台南市府提供）

2025/07/31 05:30

災區建築損害丈量啟動 本週完成丈量 下週起進場修繕

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南溪北地區，後壁區又大淹水，全市累計逾二萬戶屋損，因修繕人力嚴重短缺，至今仍有災民住在以帆布臨時覆蓋的房屋中，行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」昨天首開會議，將南市災區劃分為十七個區塊，由中央與地方分工認養，整合人力與資源協助災民加速重建家園。

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政院災後復原前進指揮所 進駐民治市政中心

行政院前進指揮所由政務委員陳金德擔任指揮官、顧問李孟諺擔任副指揮官，與台南市長黃偉哲、雲林與嘉義地方代表研商大規模修繕策略。陳金德表示，統一材料定價，建立合理價格參考區間，以利加速後續修繕工程。指揮所進駐台南市民治市政中心，災防辦與公共工程會人員長駐辦公，直至任務完成。

黃偉哲指出，眼前最急迫課題就是缺工問題，需全國工班動員投入重建，並建議由中央統籌區域資源配置，以提高效率。行政院已核定「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案」，鼓勵廠商與人力加入災後修繕。

國土署：71家營造商 願意投入重建

內政部國土署表示，經調查目前全台有七十一家營造廠商願意投入災後重建，將建立「災後修復媒合平台」，提供縣市媒合施工團隊與工班資訊，若廠商引進一般營造業外籍移工，也可投入災區工程。

曾文水庫調節放水近9300萬立方米

南市府也同步啟動「災區建築損害丈量行動」，招募大專暑期志工協助丈量，預計本週完成災損丈量，下週起陸續媒合廠商進場修繕。

另南市環保局統計受理三七九六件石綿瓦清除申請，總清運量達四一二．一二噸。台南市政府專戶捐款總額已突破八四三六．九萬元；工務局說，至今受理二萬四一六二件屋損慰助金申請，持續加速審核與發放作業。

此外，已達滿水位的曾文水庫，昨天調節性放水每秒提高到二一五○立方米，溢洪道開啟後，三條巨大的白色水瀑傾洩而下，畫面壯觀，截至昨晚七點，十二小時的累積放水量就近九三○○萬立方米，超過一座南化水庫的容量。

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