竹市關埔空橋等11項計畫 113年執行率零

新竹市關埔空橋等11項計畫113年執行率0，經費遭保留。圖為停工中的關埔空橋工地。（記者洪美秀攝）

2025/07/31 05:30

5億7853萬餘元經費遭保留 審計室要求改進

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市一一三年審計室報告出爐，市議員曾資程指出，從報告中可歸納市府爭取中央政府計畫型補助款及一般性補助款，因部分計畫型補助計畫前置作業及執行未臻周妥，導致完工期程延遲，補助經費全額保留或預算賸餘比率偏高，其中關埔慈雲空橋工程等十一項計畫一一三年未執行，保留金額達五億七八五三萬餘元，顯示市府除無重大建設計畫，執行率更差，而這就是高虹安與邱臣選治理的市府團隊成果表現。

請繼續往下閱讀...

財政處：開源節流 妥善配置資源

新竹市府並未針對十一項工程執行力不佳和預算保留部分回應相關進程和執行狀況。但市府財政處表示，一一三年度市府自籌財源相較前一年度增加八．六四億元，雖自籌財源占整體收入比例稍微下降，但竹市近年來自籌財源的占比，在非六都縣市中一直名列第一。市府將持續開源節流，妥善配置資源，推動財政穩健發展。

曾資程分析指出，其中計畫型補助計畫保留數占預算數比率五十％，且逾五百萬元計有廿三項、保留數計九億三六二二萬餘元。光是關埔區空橋生活圈人行立體連通系統建設計畫等十一項計畫經費，因悉數未執行全額保留達五億七八五三萬餘元。另計畫型補助計畫執行賸餘（或減免、註銷）數占各該計畫預算數之比率達廿％且逾五百萬元者，達十一項、金額兩億六六七二萬餘元。主要是執行進度未如預期，導致撤案或編列預算未執行，流失補助款。

另曾資程以竹市財政分析，竹市的歲出規模持續成長，已從二二二．二億增至二五八．四億，但市府自籌財源從一一○．七億增至一一九．三億，占整體歲入比率從五一．○五％降到四○．八八％。竹市預算成長是靠中央政府補助，因此中央對地方的支持是穩定明確的。然市府經常支出（如人事、維運）從一七○．八億增到二一五．九億，增幅高達二六．三七％，但資本支出（如建設投資）反從五一．三億降到四十二．五億，長期來看，建設性支出減少，將影響城市發展與永續建設。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法