亞洲青少年跆拳賽 平鎮國中1金1銅

平鎮國中巫少妍（左）、黃宗煥（右）在亞洲青少年跆拳道錦標賽，分別斬獲一金、一銅。 （平鎮國中跆拳道隊提供）

2025/07/31 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕二○二五亞洲青少年跆拳道錦標賽本月廿七日在馬來西亞古晉登場，台灣隊巫少妍與黃宗煥皆來自桃園市平鎮國中，巫在女子五十五公斤級連勝四場勇奪一金，黃宗煥在男子六十五公斤級斬獲一銅，都為國爭光，巫更一舉完成國內外「金牌大滿貫」，是台灣跆拳道界耀眼新星。

巫少妍完成國內外金牌大滿貫

平鎮國中跆拳道隊總教練楊建治說，巫在近半年國內外的五十五公斤賽事都奪金，應是國內第一人，她今年已獲世界青少年錦標賽、世界中學生U15運動會，全國中等學校運動會金牌，去年則踢得全國青少年錦標賽、全國中等學校錦標賽金牌。

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楊建治說，這次亞洲青少年跆拳道錦標賽，巫僅在第二場對上哈薩克的第一回合輸掉，一直到第三回合逆轉勝，冠軍賽對上泰國，巫一七七公分，比對手略高，腳較修長，身材優勢容易踢到對手身體、頭部，這幾個月在國際賽征戰，持續有好表現，經驗佳，比賽開始時會積極搶分，分數領先時會運用戰術，邊防守邊攻擊，攻守俱佳。

黃宗煥在四強戰迎戰烏茲別克曾獲世界青少年金牌的頂尖對手，雙方激戰連連，最終以些微差距惜敗，摘下銅牌，是繼今年世界青少年錦標賽後，第二度披上國家隊戰袍，實力大幅精進；楊認為，黃難能可貴的是他國一才開始練跆拳道，現已二度選上國手，這次奪銅是種肯定。

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